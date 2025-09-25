На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Свердловского мэра после провала выборов губернатора отправили в отставку

Мэра Красноуфимска Конева отправили в отставку после провала выборов
true
true
true
close
Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Мэра города Красноуфимск в Свердловской области Михаила Конева отправили в отставку. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на департамент информполитики региона.

Отмечается, что его территория показала самый низкий результат на прошедшем голосовании за губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Паслер подписал указ о назначении Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы Красноуфимска. К своей работе он приступит 26 сентября. Ладейщиков был заместителем Конева по социальной политике.

Конев занимал пост мэра с 2021 года. В июле текущего года на него завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий из-за фиктивного оформления на работу председателя местной думы Анатолия Худякова. Последнего задержали в марте.

В Единый день голосования в 81 субъекте России состоялось более пяти тысяч избирательных кампаний всех уровней. В выборах приняли участие около 26 млн человек, явка составила почти 47% — на 8% выше аналогичных показателей прошлых циклов.

Паслер набрал на выборах главы региона 61,3% голосов.

Ранее мэр Биробиджана Максим Семенов объявил о сложении полномочий.

