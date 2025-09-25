На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме РФ ответили на угрозу Зеленского в адрес Кремля

Депутат Госдумы РФ Журова заявила, что Зеленский любит поговорить
Sven Hoppe/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский «любит поговорить», заявила заместитель председателя Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова. Парламентарий в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» прокомментировала угрозы главы соседнего государства в адрес Кремля.

«Жанр у него такой разговорный. Это (угрозы — «Газета.Ru») никаким образом не будет благоприятствовать переговорам. Зачем он это делает, как бы не понятно», — сказала законодатель.

Она добавила, что Владимир Зеленский в любом случае не сможет претворить свои угрозы в жизнь, если не получит разрешение от президента США Дональда Трампа.

25 сентября украинский лидер сообщил, что хозяин Белого дома пообещал ему подумать над предоставлением Киеву таких вооружений, которые заставят Москву сесть за стол переговоров. Глава государства подчеркнул, что работающим в Кремле чиновникам придется узнать, где находятся бомбоубежища, если российская сторона не прекратит боевые действия.

Позднее на эти угрозы ответил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он предупредил, что РФ в случае необходимости может применить такое оружие, от которого бомбоубежища не помогут.

Ранее Зеленский выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН при полупустом зале.

