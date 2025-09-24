Зеленский произносил речь на Генассамблее ООН при полупустом зале

Президент Украины Владимир Зеленский произносил речь на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН при полупустом зале. Трансляцию ведет официальный сайт ГА.

На кадрах видно, что украинский лидер не собрал полный зал: много мест, включая первые ряды, в ходе его выступления были пустыми.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале прокомментировал выступление украинского президента.

«Нет, ну это у Зеленского успех, конечно. Он и десяток тех, кто играет в пасьянс на ноутбуках», — сказано в посте.

Зеленский посетил заседание Генассамблеи ООН в гражданской одежде — рубашке и черном пиджаке. Украинский президент надел пиджак и для выступления на трибуне ГА ООН. Украинский глава говорил по-английски.

Ранее первая леди США встретилась с женой Зеленского.