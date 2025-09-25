Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

Саркози получил пять лет тюрьмы за незаконное финансирование кампании 2007 года

Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года средствами, поступившими из Ливии. Об этом сообщил BFMTV.

По версии следствия, Саркози договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи в 2005 году о получении средств на избирательную кампанию в обмен на политическую поддержку на международной арене.

Бывшему президенту предъявляли обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии ливийских государственных средств. Сам Саркози неоднократно заявлял, что обвинения строятся без веских доказательств.

Информация о возможных денежных переводах от Каддафи появилась в 2011 году, когда сын ливийского лидера Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего президента Франции признать факт получения помощи от Триполи.

Ранее Саркози назвал «исторической ошибкой» Европы считать Россию главным врагом.