Саркози назвал «исторической ошибкой» Европы считать Россию главным врагом

Саркози: Украина не сможет победить Россию, но может еще больше потерять
Global Look Press

Украина «уже не сможет победить» в конфликте с Россией, но в случае продолжения военных действий «может потерять значительно больше». Такое мнение выразил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Le Figaro.

Он также назвал «исторической ошибкой» Европы то, что она называет Россию главной угрозой и врагом. По его словам, из-за подобной позиции европейские страны оказались изолированы на международной арене.

«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! … Следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия», — сказал Саркози.

Бывший президент Франции подчеркнул, что Европа проигрывает «политический конфликт», продолжая поддерживать Украину.

До этого ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил Россию в том, что она якобы препятствует миру, а также заявил, что «коалиция желающих» и НАТО будут вместе работать над гарантиями безопасности Украине. Боуз заявил, что «коалиция желающих» стремится «сжечь Европу», чтобы помешать осуществлению воли народа.

Ранее эксперт объяснил выпады Мерца и Макрона в адрес России.

