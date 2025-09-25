В Европе опасаются, что Трамп обвинит ЕС в поражении Украины

FT: в ЕС опасаются, что Трамп возложит на них вину за военные неудачи Киева

Европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может возложить на ЕС ответственность за военные неудачи Украины. Об этом пишет Financial Times.

«Чиновники опасаются, что последняя риторика Трампа по Украине направлена на то, чтобы поставить перед ними невыполнимую задачу, которая позволит президенту США переложить вину с Вашингтона», — говорится в сообщении.

Лидеры стран ЕС пришли к выводу, что Трампа нельзя считать надежным союзником, отмечает издание.

23 сентября в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Позднее американский лидер в своей соцсети Truth Social назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

Ранее Зеленский заявил, что Трамп обещал подумать над предоставлением Киеву мощных вооружений.