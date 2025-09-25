Аналитик Кисеев оценил будущее Молдавии после выборов

Кисеев: после выборов Санду может заявить о захвате страны Россией

У президента Молдавии Майи Санду будет два варианта действий после парламентских выборов, одним из них — захват власти и введение диктатуры. Об этом РИА Новости заявил молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев.

По его мнению, правящая партия «Действие и солидарность» не сможет набрать необходимое количество голосов на предстоящих выборах. Он считает, что Санду рассчитывает получить лояльность неопределившихся избирателей благодаря фейкам о попытках вмешательства РФ в выборы.

23 сентября стало известно о решении молдавского ЦИК отказать в аккредитации 16 российским краткосрочным наблюдателям, которые были включены в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). После этого посла Молдавии в Москве Лилиану Дария вызвали в российский МИД.

Выборы в Молдавии состоятся 28 сентября. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика. Так, президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Россия якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу.

Ранее в Кремле отреагировали на обвинения в адрес России со стороны Санду.