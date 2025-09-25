На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аналитик Кисеев оценил будущее Молдавии после выборов

Кисеев: после выборов Санду может заявить о захвате страны Россией
true
true
true
close
Михай Карауш/РИА Новости

У президента Молдавии Майи Санду будет два варианта действий после парламентских выборов, одним из них — захват власти и введение диктатуры. Об этом РИА Новости заявил молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев.

По его мнению, правящая партия «Действие и солидарность» не сможет набрать необходимое количество голосов на предстоящих выборах. Он считает, что Санду рассчитывает получить лояльность неопределившихся избирателей благодаря фейкам о попытках вмешательства РФ в выборы.

23 сентября стало известно о решении молдавского ЦИК отказать в аккредитации 16 российским краткосрочным наблюдателям, которые были включены в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). После этого посла Молдавии в Москве Лилиану Дария вызвали в российский МИД.

Выборы в Молдавии состоятся 28 сентября. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика. Так, президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Россия якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу.

Ранее в Кремле отреагировали на обвинения в адрес России со стороны Санду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами