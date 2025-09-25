На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дании назвали возможную причину запуска БПЛА в районе аэропортов

Глава Минюста Дании связал полеты БПЛА над аэропортами с попыткой посеять страх
true
true
true
close
Emil Helms/Ritzau Scanpix/Reuters

Министр юстиции Дании Петер Хаммельгаард выразил уверенность, что полеты дронов вблизи аэропортов страны могут быть связаны с попыткой посеять страх и разобщить граждан. Об этом сообщает AP News.

По словам чиновника, власти будут искать дополнительные способы нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В том числе они могут рассмотреть законопроект, который даст владельцам инфраструктурных объектов право самостоятельно сбивать дроны.

Комментируя ситуацию, министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен назвал инцидент с появлением беспилотников в районе аэропортов «гибридной атакой». При этом в Дании пока не смогли установить, кто стоит за этими событиями.

В ночь на 25 сентября сервис Flightradar24 сообщил, что в Дании временно закрыли аэропорт города Ольборг из-за «БПЛА в воздушном пространстве». На этом фоне три рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Позднее полиция региона Южная Ютландия заявила, что ночью дроны были замечены около еще трех аэропортов в Дании. Беспилотники появились в районе воздушных гаваней в Эсбьерге, Сеннерборге и Скридструпе.

Ранее аэропорт в столице Дании приостановил работу из-за появившихся вокруг БПЛА.

