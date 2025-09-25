Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным призыв американского лидера Дональда Трампа отказаться от разработки биологического оружия.

«Такой призыв можно приветствовать. Российская сторона готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия. Инициатива блестящая», — сказал представитель Кремля.

23 сентября Трамп в ходе своего выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил, что мировому сообществу надо полностью отказаться от разработки биологического оружия, поскольку последствия от таких исследований «невероятно опасны». По его словам, несколько лет назад «безрассудные эксперименты» привели к тому, что в мире произошла глобальная пандемия. Трамп обратил внимание на то, что многие страны продолжают рискованные исследования биооружия, несмотря на эту катастрофу.

В декабре прошлого года бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Украина разрабатывала биологическое оружие, генетически направленное против русских. По его словам, исследования велись в биолабораториях при содействии Соединенных Штатов.

Ранее Медведев заявил о биологической угрозе со стороны недружественных государств.