Мировому сообществу надо полностью отказаться от разработки биологического оружия, поскольку последствия от таких исследований «невероятно опасны». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на заседании Генассамблеи ООН, трансляцию ведет агентство Associated Press (AP).

«Я призываю все страны присоединиться к нам в отказе от разработки биологического оружия раз и навсегда», — сказал американский лидер.

По его словам, несколько лет назад «безрассудные эксперименты» привели к тому, что в мире произошла глобальная пандемия. Трамп обратил внимание на то, что многие страны продолжают рискованные исследования биооружия, несмотря на эту катастрофу.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина разрабатывала биологическое оружие, генетически направленное против русских. По его словам, исследования велись в биолабораториях при содействии Соединенных Штатов.

Ранее Медведев заявил о биологической угрозе со стороны недружественных государств.