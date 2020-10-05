Суд над экс-президентом: Саркози ответит за деньги Каддафи

Во Франции 5 октября стартует судебный процесс над бывшим президентом Николя Саркози по обвинению в коррупции.

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В конце сентября Парижский апелляционный суд отклонил большинство жалоб против расследования дела в отношении бывшего президента. Адвокаты Саркози и ряд его бывших министров подали жалобу относительно обоснованности проведения расследования.

Это лишь первый из нескольких судебных исков, которые были возбуждены в отношении политика после истечения его судебных полномочий.

Николя Саркози обвиняется в попытке получить от судьи секретную информацию, касающуюся хода расследования по его делу. Первоначально же экс-президент стал фигурантом расследования о предполагаемом финансировании его избирательной кампании бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи в 2007 году.

В 2011 году в Ливии заявили, что Саркози получал денежные средства от Каддафи. Сын бывшего ливийского лидера Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от Саркози, который на тот момент занимал пост президента, признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.

В 2012 году агентство Mediaparte опубликовало документ, в котором содержались данные, что экс-президент действительно получал финансирование от ливийского лидера. Через четыре года франко-ливийский бизнесмен Зияд Такиэддин рассказал изданию, что в 2006-2007 годах он лично передал Николя Саркози и главе его штаба Клоду Геану три чемодана, набитых банкнотами по €200 и €500. Такиэддин утверждал, что деньги поступили от Каддафи, а общая сумма достигала €50 млн.

Если Саркози действительно принял такую помощь от ливийского лидера, то он нарушил правило потолка финансирования кампании в €21 млн, запрет на иностранное финансирование и правила декларирования источников финансовых поступлений.

По этим обвинениям политику грозит до трех лет тюрьмы.

Долгое время прокуратура не могла продвинуться в этом деле, однако тайная прослушка Саркози и его адвоката дали расследованию ход.

Кроме того, по версии обвинения, экс-президент предложил бывшему судье Гилберту Азиберту должность в Монако в обмен на информацию по расследованию. В случае если суд признает Саркози виновным в попытке получить секретную информацию, политику грозит еще год тюремного заключения.

Этим, однако, проблемы экс-президента не заканчиваются. 22 октября Саркози предстанет перед судом по обвинению в перерасходе средств на его предвыборную кампанию 2012 года.

По версии обвинения, штаб экс-президента использовал фальшивые счета, чтобы скрыть превышение расходов.

Сам Саркози утверждает, что не знал о превышении лимита. Если суд вынесет вердикт не в пользу политика, ему грозит тюремный срок в один год и назначение штрафа.

Как сообщает Radio France International, по делу Саркози было проведено девять отдельных юридических расследований, однако фактических доказательств его вины пока нет. Единственное, что может предъявить ему сторона обвинения — это сомнительные финансовые операции, показания ливийских официальных лиц, а также служебные записки спецслужб.

Одним из наиболее ярких направлений во внешней политике Николя Саркази была Ливия. Политик прикладывал немало усилий для развития двусторонних отношений с этой североафриканской страной.

В 2007 году Муаммар Каддафи, который уже был на тот момент одним из наиболее нерукопожатных мировых лидеров, прибыл с недельным визитом в Париж по приглашению Саркози. Эта поездка стала первой для ливийского лидера за 34 года. Визит Каддафи послужил предметом острой критики в адрес французского руководства и вызвал массовые протесты по всей стране. Бернар Кушнер, на тот момент глава МИД Франции, демонстративно отказался от встречи с ливийской делегацией.

Однако после нескольких лет сотрудничества Саркози поддержал противников Каддафи в начавшейся гражданской войне, а вскоре Париж принял активное участие в военной интервенции НАТО. В октябре 2011 года Каддафи был убит в ходе штурма города Сирт вооруженной оппозицией.

Когда Николя Саркози проиграл выборы в 2012 году социалисту Франсуа Олланду, он покинул свой пост с наименьшим рейтингом популярности за всю историю Франции со времен Первой мировой войны. На время его президентства выпал мировой финансовый кризис, который снизил уровень популярности политика почти в два раза.

Падению рейтинга президента способствовали и скандалы. Например, его обвиняли в кумовстве, после того, как в прессе появились новости о том, что 23-летний сын Николя Саркози буден назначен на пост главы крупнейшего в континентальной Европе делового центра La Defense.

Однако, несмотря на скандалы, низкий уровень доверия и расследования по делу о коррупции, Саркози все же предпринял попытку снова возглавить Францию в 2016 году. План политика, правда, провалился: он занял лишь третье место на предварительных выборах в своей партии «Республиканцы», созданной им же за год до выборов. До этого во Франции не раз обсуждались намерения Саркози вновь стать президентом.

Расследования в отношении бывшего президента могут положить конец любым надеждам на его возвращение в мир большой политики.

Саркози не первый президент, представшей перед судом во Франции. В 2011 году Жака Ширака признали виновным в хищении государственных средств для финансирования своей партии во время его пребывания на посту мэра Парижа.

Ширак был приговорен к двум годам лишения свободы условно, что дает надежду для Николя Саркози на такой же исход дела.