В США назвали стратегическим шагом заявление Трампа о границах Украины

NYP: слова Трампа о границах Украины являются шагом по активизации переговоров
Ken Cedeno/Reuters

Последние заявления президента США Дональда Трампа об Украине не указывают на серьезные изменения в его политике, а являются стратегическим шагом по активизации переговоров по урегулированию конфликта. Об этом пишет газета The New York Post (NYP) со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и близкого к нему источника.

Журналисты поинтересовались у чиновника, можно ли считать слова американского лидера стратегическим шагом, направленным на придание импульса переговорному процессу.

«Да, это верно», — сказал он.

Близкий к администрации США источник, в свою очередь, назвал высказывания Трампа «явной и очевидной переговорной тактикой». Он подчеркнул, что они не являются сигналом какого-либо изменения в политике главы государства.

23 сентября американский лидер провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Встреча состоялась на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. После беседы хозяин Белого дома выразил уверенность, что Киев при поддержке Европейского союза сможет восстановить контроль над утраченными территориями.

Позднее это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, последние заявления Трампа были сделаны под влиянием видения Зеленского. Представитель Кремля добавил, что в Москве не слышали прямого отказа американского лидера от конструктивного курса на урегулирование конфликта.

Ранее журналисты выяснили, как украинцы относятся к идее возвращения утраченных территорий.

