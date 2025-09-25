Каллас высказалась о санкциях против стран Европы, закупающих энергоресурсы России

Каллас: Венгрию и Словакию не должны касаться санкции за закупки нефти и газа РФ

Венгрия и Словакия не должны подвергаться санкциям за закупки российских нефти и газа, но им необходимо обратиться к альтернативам, которые предлагают соседние страны. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News.

При этом дипломат признала, что российские энергоресурсы дешевле.

По словам Каллас, ЕС многое сделал, чтобы избавиться от российских нефти и газа, однако остаются страны, которые еще закупают энергоресурсы у России. Глава дипломатии ЕС отметила, что очень сожалеет об этом.

23 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США заявила, что Евросоюз «навсегда» откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году.

Ранее в Венгрии заявили, что намерены продолжить сотрудничество с РФ в сфере поставок энергоносителей.