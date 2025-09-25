На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил об утрате Швейцарией политического нейтралитета

Лавров: Швейцария утратила реноме нейтрального посредника
true
true
true
close
Kaan Soyturk/Reuters

Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Рассмотрены отдельные актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта. С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника», — говорится в сообщении.

Накануне Сергей Лавров на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона выдвигала в качестве мест для прямых переговоров Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, нейтральные европейские страны Австрию и Швейцарию в качестве площадок для встречи.

Ранее Лавров объяснил, почему США хотят убрать Украину c повестки дня.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами