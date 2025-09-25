Лавров заявил об утрате Швейцарией политического нейтралитета

Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Рассмотрены отдельные актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта. С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника», — говорится в сообщении.

Накануне Сергей Лавров на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона выдвигала в качестве мест для прямых переговоров Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, нейтральные европейские страны Австрию и Швейцарию в качестве площадок для встречи.

