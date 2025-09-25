В Нью-Йорке проходят переговоры между главами МИД России и Швейцарии

Лавров и министр иностранных дел Швейцарии Кассис проводят переговоры в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке начал переговоры со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед встречей главы МИД обменялись рукопожатиями. Кассис спросил у Лаврова, как у него дела. На этот вопрос российский министр ответил: «Биологически — все хорошо!»

24 сентября Лавров продемонстрировал жест «класс», проходя мимо журналистов после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио. Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке. Встреча состоялась в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Утром 24 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министру в первый день на полях мероприятий ГА ООН предстоит около десяти встреч и переговоров.

