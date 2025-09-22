На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол США в Сирии заявил, что в регионе «никогда не будет мира»

Amr Abdallah Dalsh/Reuters

В Сирии, вероятно, никогда не наступит мир. Об этом заявил посол США в этой стране Том Баррак, его слова приводит канал Clash Report.

«Мир - это иллюзия. Мира никогда не было. Вероятно, мира никогда не будет», — сказал он.

Как отметил дипломат, к в регионе всегда «кто-то хочет господствовать, а это значит, что кто-то должен подчиняться». По его словам, в арабском языке нет слова «подчиняться». У них в голове не укладывается «подчиняться», отметил Баррак.

21 сентября действующий сирийский президент Ахмед аш-Шараа приехал в США для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Последний задокументированный визит президента Сирии в США состоялся летом 1967 года. Как ожидается, визит аш-Шараа продлится пять дней. Его сопровождает делегация как минимум из четырех министров. В ходе визита политик встретится с сирийской общиной в США, обсудит восстановление дипломатических отношений с Соединенными Штатами, включая открытие посольства республики в Вашингтоне, и выступит с речью перед Генассамблеей ООН. В ней лидер предположительно изложит видение новой Сирии.

Ранее власти Сирии потребовали от России выдать Асада.

