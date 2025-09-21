На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Свергнувший Асада лидер Сирии прибыл в США впервые за почти 60 лет

Лидер Сирии аш-Шараа прибыл в США впервые с 1967 года и намерен выступить в ООН
true
true
true
close
Khalil Ashawi/Reuters

Действующий сирийский президент Ахмед аш-Шараа приехал в США для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает Syria TV.

Телеканал отмечает, что последний задокументированный визит президента Сирии в США состоялся летом 1967 года. Как ожидается, визит аш-Шараа продлится пять дней. Его сопровождает делегация как минимум из четырех министров. В ходе визита политик встретится с сирийской общиной в США, обсудит восстановление дипломатических отношений с Соединенными Штатами, включая открытие посольства республики в Вашингтоне, и выступит с речью перед Генассамблеей ООН. В ней лидер предположительно изложит видение новой Сирии.

В ночь на 8 декабря 2024 года оппозиционные силы захватили Дамаск, завершив стремительное наступление, которое началось в конце ноября. В нем участвовали «Свободная сирийская армия», поддерживаемая США и Турцией, и боевики террористических группировок. Одну их них возглавлял аш-Шараа. Россия и Иран поддерживали правительственные войска Башара Асада.

8 декабря командование сирийской армии объявило, что его правление «закончилось». В МИД России заявили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже выяснилось, что глава государства вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее власти Сирии потребовали от России выдать Асада.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами