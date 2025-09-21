Свергнувший Асада лидер Сирии прибыл в США впервые за почти 60 лет

Лидер Сирии аш-Шараа прибыл в США впервые с 1967 года и намерен выступить в ООН

Действующий сирийский президент Ахмед аш-Шараа приехал в США для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает Syria TV.

Телеканал отмечает, что последний задокументированный визит президента Сирии в США состоялся летом 1967 года. Как ожидается, визит аш-Шараа продлится пять дней. Его сопровождает делегация как минимум из четырех министров. В ходе визита политик встретится с сирийской общиной в США, обсудит восстановление дипломатических отношений с Соединенными Штатами, включая открытие посольства республики в Вашингтоне, и выступит с речью перед Генассамблеей ООН. В ней лидер предположительно изложит видение новой Сирии.

В ночь на 8 декабря 2024 года оппозиционные силы захватили Дамаск, завершив стремительное наступление, которое началось в конце ноября. В нем участвовали «Свободная сирийская армия», поддерживаемая США и Турцией, и боевики террористических группировок. Одну их них возглавлял аш-Шараа. Россия и Иран поддерживали правительственные войска Башара Асада.

8 декабря командование сирийской армии объявило, что его правление «закончилось». В МИД России заявили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже выяснилось, что глава государства вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее власти Сирии потребовали от России выдать Асада.