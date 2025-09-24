Первая леди США встретилась с женой Зеленского

Первая леди США Мелания Трамп провела встречу с супругой президента Украины Еленой Зеленской в рамках сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники в делегации Киева.

«Елена Зеленская и Мелания Трамп провели двустороннюю встречу на полях Генассамблеи ООН», — говорится в сообщении.

До этого газета New York Post, ссылаясь на старшего советника американской первой леди Марка Бекмана, писала, что двусторонней встречи жены президента США Дональда Трампа с супругой украинского лидера Владимира Зеленского в Нью-Йорке не будет.

23 сентября глава Украины провел переговоры с Трампом. По словам представителя Белого дома, они продолжались около часа. В ходе встречи с Зеленским президент США заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще долго, и отметил большую военную мощь России.

Ранее Трамп вместе с женой разочаровался в ситуации с урегулированием на Украине.