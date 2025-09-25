На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось фото со встречи Лаврова с главой МИД Сербии

Лавров встретился с главой МИД Сербии Джуричем
true
true
true
close
МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров встретился на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН с сербским коллегой Марко Джуричем. Об этом сообщает в Telegram-канале внешнеполитическое ведомство РФ.

В пресс-релизе отмечается, что делегации стран говорили о двустороннем взаимодействии, поддержании контактов в условиях кризиса международных отношений и координации работы в интернациональных организациях.

«С российской стороны подтверждена всецелая поддержка территориальной целостности и суверенитета Сербии», — подчеркнул МИД РФ.

До этого Лавров встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. Дипломаты обсудили практические вопросы двустороннего взаимодействия и обменялись мнениями по ключевым направлениям деятельности ООН и актуальным международным проблемам, в том числе по ситуации вокруг Украины.

Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации накануне утром. Министр участвует в 80-й сессии Генассамблеи ООН. В первый день на полях мероприятия у него было запланировано около десяти встреч и переговоров.

Ранее Лавров жестом оценил встречу с Рубио.

