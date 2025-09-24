Бывший молдавский антикоррупционный прокурор раскрыла пранкерам причину своего увольнения

Бывший глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин заявила, что ее уволили по требованию президента страны Майи Санду, которая была недовольна расследованием против членов своей партии. Видеозапись разговора экс-прокурора с известными российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) опубликована в их Telegram-канале.

Пранкеры позвонили Драгалин под видом руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса. По словам экс-прокурора, её увольнения требовала враждебно к ней относящаяся Санду. При этом Драгалин подчеркнула, что у Евросоюза, куда антикоррупционная прокуратура отправляла отчеты, не было к ее работе никаких претензий. Бывший прокурор отметила, что молдавским властям нужен был лояльный к ним руководитель, преследовавший лишь политических врагов президента и правительства, особенно в предвыборный период.

Возможной причиной своей отставки Драгалин считает проводившиеся ей конфиденциальные расследования в отношении высокопоставленных членов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Именно поэтому властями вскоре может быть решении о ликвидации антикоррупционной прокуратуры.

Драгалин ушла с поста главы антикоррупционной прокуратуры в феврале 2025 года.

24 сентября бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта в беседе с Вованом и Лексусом заявил, что санкции против мэра Кишинева Илана Шора были введены исключительно за то, что он является «сильным оппонентом» прозападной власти президента Санду.

Ранее в Кремле отреагировали на обвинения в адрес России со стороны Санду.