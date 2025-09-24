На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший молдавский антикоррупционный прокурор раскрыла пранкерам причину своего увольнения

Экс-прокурор Драгалин обвинила президента Молдавии Санду в своем увольнении
true
true
true
close
PublikaMD/YouTube

Бывший глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин заявила, что ее уволили по требованию президента страны Майи Санду, которая была недовольна расследованием против членов своей партии. Видеозапись разговора экс-прокурора с известными российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) опубликована в их Telegram-канале.

Пранкеры позвонили Драгалин под видом руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса. По словам экс-прокурора, её увольнения требовала враждебно к ней относящаяся Санду. При этом Драгалин подчеркнула, что у Евросоюза, куда антикоррупционная прокуратура отправляла отчеты, не было к ее работе никаких претензий. Бывший прокурор отметила, что молдавским властям нужен был лояльный к ним руководитель, преследовавший лишь политических врагов президента и правительства, особенно в предвыборный период. 

Возможной причиной своей отставки Драгалин считает проводившиеся ей конфиденциальные расследования в отношении высокопоставленных членов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Именно поэтому властями вскоре может быть решении о ликвидации антикоррупционной прокуратуры.

Драгалин ушла с поста главы антикоррупционной прокуратуры в феврале 2025 года.

24 сентября бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта в беседе с Вованом и Лексусом заявил, что санкции против мэра Кишинева Илана Шора были введены исключительно за то, что он является «сильным оппонентом» прозападной власти президента Санду.

Ранее в Кремле отреагировали на обвинения в адрес России со стороны Санду.

