Санкции против мэра Кишинева Илана Шора были введены исключительно за то, что он является «сильным оппонентом» прозападной власти Майи Санду. Она воспользуется этим, потому что в прошлом году проиграла выборы, но Брюссель и Вашингтон помогли их украсть. Такое заявление сделал экс-премьер Румынии Виктор Понта в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Об этом стало известно после выхода накануне парламентских выборов в Молдове в эфире Первого канала первого выпуска нового сезона авторской передачи российских пранк-журналистов. Он посвящен острой политической ситуации в республике. Пранкеры презентовали гостям студии и зрителям ряд разговоров с молдавскими и румынскими политиками, которые показали уровень давления, которое Майя Санду и ее команда оказывает на оппозицию, а также роль Запада в этих процессах.

В частности, с Понтой пранк-журналисты общались от имени Петра Порошенко. В беседе, помимо прочего, политик заявил, что европейские чиновники закрывают глаза на любые преступления прозападных режимов, в том жестокие, а также подробно описал, как в Румынии была применена уже отработанная Западом технология фальсификаций.

Также Вован и Лексус пообщались с экс-прокурором Молдавии по борьбе с коррупцией Вероникой Драгалин. Она подтвердила, что была вынуждена покинуть свой пост из-за прямого давления со стороны правительства перед выборами из-за «нежелания властей иметь независимого прокурора».

Российским пранкерам также удалось связаться с членом правящей в Молдове партии PAS, депутатом парламента Оазу Нантоем. В откровенной беседе молдавский политик раскритиковал собственную партию и ее лидера, назвал ключевым провалом правительства Санду полную неспособность решить проблемы Гагаузии и Приднестровья и сообщил о поддержке Владимира Путина населением республики.

В ходе передачи вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, комментируя возможные последствия проигрыша партии Санду на предстоящих выборах, заявил, что она покинет страну и «продолжит скитаться по Европе, где-то по пути встретит бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, вдвоем они организуют дуэт» и отправятся в Лондон, где «в старой, никому не нужной квартире закончат свою жизнь, проклятые всем миром».