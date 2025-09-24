На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме рассказали о раздражении Трампа из-за России

Вэнс: Трамп раздражен тем, что Россия прилагает недостаточно усилий по Украине
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп испытывает раздражение в связи с тем, что Россия якобы недостаточно активна в поиске мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

По его словам, Белый дом провел «добросовестные» переговоры с обеими сторонами конфликта.

«Я считаю, что президент сейчас проявляет огромное нетерпение по отношению к России, потому что он не чувствует, что они прилагают достаточные усилия для окончания войны», — заявил политик.

Вице-президент США добавил, что Трамп находит продолжающийся конфликт вредоносным для России, США и Украины.

Выступая в Белом доме, Джей Ди Вэнс также предупредил Российскую Федерацию об «очень дурных» последствиях в случае отказа Москвы от «добросовестных» переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, президент Трамп «ясно дал понять: речь идет не об изменении позиции, а о признании реальности».

Ранее в Европе заявили, что Трамп «сделал выводы» и поменял позицию по Украине.

Переговоры о мире на Украине
