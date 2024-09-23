Эрдоган встретится с Зеленским в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной ассамблее ООН проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает газета Sabah.

Встреча состоится в «Турецком доме» в Нью-Йорке, здание расположено напротив штаб-квартиры ООН.

Среди гостей турецкого лидера также будут премьер-министр Нидерландов Дик Схуф, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, наследный принц Кувейта шейх Сабах Халед Аль-Хамад Аль-Сабах, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Албании Эди Рама и президент Сербии Александр Вучич.

Bloomberg писал, что Эрдоган также добивается встречи с кандидатом в президенты США Камалой Харрис с целью поддержать тенденцию на улучшение отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Ранее США отреагировали на решение Турции вступить в БРИКС.