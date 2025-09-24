Трамп все еще отказывается разрешать ВСУ бить американским оружием вглубь России

Президент США Дональд Трамп, несмотря на смену риторики в адрес России, по -прежнему отказывается санкционировать удары американским оружием вглубь территории РФ. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, за последние дни американский лидер при подготовке к встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским провел встречи с представителями своего окружения.

WSJ утверждает, что помощники Трампа «давно настаивают на более жесткой позиции по украинскому вопросу». В их число вошли спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог, а также новый постпред США при ООН Майк Уолц.

Как утверждают источники, главе Белого дома среди прочего сообщили о «планируемом наступлении Украины, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США».

23 сентября Трамп провел встречу с Зеленским, после которой американский лидер обрушился с критикой на Россию и призвал Украину «действовать».

Помимо этого глава Белого дома сравнил Москву с «бумажным тигром»» из-за якобы неспособности победить в конфликте с Киевом за неделю. Также Трамп заявил, что у экономики РФ якобы серьезные проблемы, добавив, что Вашингтон продолжит поставлять оружие странам НАТО, а те будут использовать его по своему усмотрению, в том числе для передачи Киеву.

Ранее в Госдуме назвали Трампа генератором случайных чисел и фраз.