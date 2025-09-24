Мишустин уволил директора департамента здравоохранения правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об снятии Игоря Каграманяна с должности директора департамента здравоохранения российского правительства. Соответствующий документ доступен на официальном портале правовой информации.

«Освободить Каграманяна Игоря Николаевича от должности директора департамента здравоохранения правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в распоряжении.

22 сентября Мишустин подписал распоряжение о назначении Романа Некрасова на должность заместителя министра сельского хозяйства. Некрасов с 2018 года занимал пост директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ.

Незадолго до этого Мишустин назначил Алексея Шатилова новым торговым представителем Российской Федерации в Алжире. Также глава российского кабмина освободил от этой должности Ивана Налича в связи с истечением срока действия его срочного служебного контракта.

Ранее Мишустин сменил главу Ространснадзора.