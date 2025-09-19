На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алексея Шатилова назначили торговым представителем России в Алжире

Мишустин назначил Алексея Шатилова торговым представителем России в Алжире
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Алексей Шатилов назначен новым торговым представителем Российской Федерации в Алжире. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Другим распоряжением Мишустин освободил от этой должности Ивана Налича в связи с истечением срока действия его срочного служебного контракта.

«Освободить Налича Ивана Сергеевича от должности Торгового представителя Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — говорится в документе.

На прошлой неделе журнал Military Watch Magazine сообщил, что наличие у Алжира российского вооружения является сдерживающим фактором, препятствующим возможной агрессии со стороны Израиля. В публикации отмечается, что Алжир остается единственным государством на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которое вложило значительные средства в современные системы противовоздушной обороны от незападных поставщиков.

Ранее Алжир завершил присоединение к банку БРИКС.

