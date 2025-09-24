Еврокомиссия намерена повысить импортные пошлины на российскую нефть

Еврокомиссия (ЕК) представит план по повышению импортных пошлин на нефть из России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Еврокомиссия представит план повышения импортных пошлин на российскую нефть в установленном порядке», — говорится в сообщении издания.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 23 сентября сообщала, что Европейский союз (ЕС) «навсегда» откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС и США договорились о планах «быстро отрезать Россию от доходов от продажи ископаемого топлива».

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза (ЕС) сокращение импорта российских энергоносителей. По его словам, переговоры по данному вопросу пройдут во вторник, 23 сентября.

Также американский лидер обратил внимание, что ЕС пытается «вести борьбу с Россией», но продолжает закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Ранее в Венгрии назвали нереалистичным требование Трампа отказаться от нефти и газа из РФ.