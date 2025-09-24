На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Ирана назвал санкции «Евротройки» незаконными

Пезешкиан: введение «Евротройкой» санкций в отношении Ирана незаконно
Iran's presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Решение «Евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) о восстановлении международных санкций в отношении Ирана — незаконное. Об этом заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

«Иран никогда не стремился и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия», — заявил политик.

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении отмены санкций против Ирана. Против принятия проекта резолюции выступили представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне.

В МИД Ирана назвали случившееся «незаконным шагом «евротройки», который подрывает дипломатические усилия. После этого Тегеран остановил взаимодействие с МАГАТЭ.

Ранее Рябков призвал страны «Евротройки» вернуться за стол переговоров с Ираном.

