В США раскритиковали советника Трампа

Президент США Дональд Трамп по вопросу Украины слушает спецпосланника Кита Келлога, который рассказывает фантазии, продлевающие мучения украинцев. Об этом РИА Новости заявил экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Трамп часто придерживается мнения последнего, кто с ним в зале. Вчера в ООН выступал генерал Келлог. Келлог — сторонник жесткой линии», — сказал он.

23 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом он отметил, что Украина при поддержке Европейского союза сможет вернуть всю изначальную территорию.

Позднее в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

Ранее в России на заявление Трампа о возможностях Украины ответили анекдотом.