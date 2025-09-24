В России на заявление Трампа о возможностях Украины ответили анекдотом

Озарение президента США Дональда Трампа относительно военного конфликта между Россией и Украиной напоминает «бородатый анекдот». Такое мнение выразил политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

«Экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета... Вы главное оружие покупайте, а так — вольному воля...» — сыронизировал эксперт.

23 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом он отметил, что Украина при поддержке Европейского союза сможет вернуть всю изначальную территорию.

Позднее в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, Трамп может еще изменить свою позицию по Украине.