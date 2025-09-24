Путин выступит на международном атомном форуме в Москве

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 сентября, выступит на глобальном атомном форуме, посвященном 80-летию атомной промышленности РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«25 сентября Владимир Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России», — говорится в сообщении.

Пресс-службе отметили, что в мероприятии примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности лидера Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министры Армении и Эфиопии Никол Пашинян и Абий Ахмед, а также гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Сообщается, что форум также посетят представители Ирана, Узбекистана, Египта и Нигера. По окончании мероприятия российский лидер проведет встречи с рядом руководителей иностранных делегаций.

Форум, приуроченный к 80-летию российской атомной промышленности, пройдет с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ. По слова главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, представители США не приглашены в Москву на международный форум «Мировая атомная неделя».

Ранее глава МАГАТЭ призвал к продолжению диалога с Россией по ЗАЭС.