Медведев заявил о попадании Трампа в альтернативную реальность

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что президент США Дональд Трамп попал в альтернативную реальность.

«Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему «Как слаба Россия». В этой реальности Киев побеждает, Россия порвана в клочья», — написал Медведев.

Он также предположил, что президент США «вернется» и в ближайшие дни предложит Зеленскому подписать капитуляцию. Медведев иронично отметил, что частая смена позиции является сутью успешного управления через социальные сети.

Накануне в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. По результатам беседы президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики РФ он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, сказал, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали Трампа генератором случайных чисел и фраз.