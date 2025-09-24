На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дипломат упрекнула Польшу и Эстонию за обвинения в адрес России

Жданова: Польша и Эстония не привели доказательств причастности РФ к истории с БПЛА
Владимир Вятки/РИА Новости

Польша и Эстония не предоставили никаких доказательств якобы причастности России к нарушению их воздушного пространства. Об этом заявила руководитель Делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает ТАСС.

«Россия до сих пор не дождалась ни публичных опровержений, ни элементарных извинений», — подчеркнула дипломат.

Оценить достоверность опубликованных Эстонией «скриншотов с радаров» и фотографий «российских» самолетов не представляется возможным, продолжила Жданова.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики.

19 сентября три российских МиГ-31 совершали перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Эстония заявила, что они пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут.

Ранее стало известно, что Германия отдала приказ поднять самолеты НАТО из-за инцидента в Эстонии.

Прилет дронов в Польшу
