Президент Казахстана предложил помощь в урегулировании конфликта на Украине

Токаев: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает Tengri News.

Он подчеркнул, что Казахстан выступает за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией.

«Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить с «добрыми услугами» как место переговоров и встреч на всех уровнях», — сказал Токаев.

Накануне Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине. Зеленский рассказал, что они также обсуждали торгово-экономическое сотрудничество и интерес казахстанского бизнеса к восстановлению Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В августе лидеры двух стран провели телефонный разговор. Токаев тогда заявил, что в данный момент главный приоритет — сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности.

Ранее президент Казахстана назвал высокой вероятность Армагеддона.

