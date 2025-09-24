Подземный десант, совершивший бросок по подземным коммуникациям в Купянск, может провести такого рода военные операции в том числе на других участках фронта. Об этом заявил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин, передает aif.ru.

«Самое главное, подобные операции являются внезапными и скрытыми для противника», — подчеркнул он.

Подобные операции носят «ощутимы эффект», отметил Алехин.

Российские военные рассказали, что большой успех принесла операция «Труба 3.0» в Купянске: российские бойцы использовали подземные коммуникации газовых труб для того, чтобы пробраться в тыл ВСУ возле Купянска. Внутри военные передвигались на специальных тележках и электросамокатах, что помогло расширить контроль над территорией.

В конце августа начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летнего периода, сообщил, что российские военные взяли под контроль 74% Запорожской области.

Военачальник добавил, что в этом регионе войска группировки «Восток» взяли под контроль села Малиновка и Темировка. Кроме того, ВС контролируют 76% Херсонской области.

Он также заверил, что СВО будет продолжена ведением наступательных действий. В течение весны и лета российские солдаты вели безостановочное наступление почти по всей линии фронта. В общей сложности они взяли под контроль 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов. В Сумской и Харьковской областях вдоль границ РФ создают зону безопасности, а в Днепропетровской области ВС удалось овладеть семью населенными пунктами.

