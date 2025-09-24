Эксперт расшифровал заявление Трампа об «изначальных границах» Украины

Президент США Дональд Трамп перекладывает ответственность за Киев на Европу. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук, комментируя заявление главы Белого дома о том, что Украина в состоянии вернуться к своим «изначальным границам».

«Бросается в глаза так давно прогнозируемое перекладывание ноши и тяжести вопросов по украинскому кризису на Евросоюз. Так достаточно демонстративно», — сказал Пинчук.

Он охарактеризовал высказывание Трампа, как начало процесса выхода США и из украинского конфликта. И это, по его словам, — не самый плохой вариант для России.

Накануне в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики РФ он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, сказал, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио сообщил, что Трамп может поставлять Украине оружие для наступления.