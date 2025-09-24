В Лондоне назвали слова Трампа в адрес главы города «отвратительными»

Высказывания президента США Дональда Трампа в адрес мэра Лондона Cадика Хана отвратительны. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на электронное письмо лондонской мэрии.

Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что в настоящее время Лондон хочет перейти «на законы шариата». По его словам, мэр Лондона «ужасен». Он отметил, что столица Британии «так изменилась».

«Лондон — величайший город в мире, он безопаснее крупных городов США, и мы рады приветствовать рекордное количество граждан США, переезжающих сюда», — говорится в письме.

В мэрии заявили, что комментарии американского лидера «отвратительны». Журналисты отметили, что нет никаких доказательств того, что Хан выступал за официальное принятие Лондоном шариата.

13 сентября свыше 110 тыс. человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов в лондонском Уайтхолле. Основной митинг «Unite the Kingdom» произошел на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД.

Ранее Трамп заявил, что Европа «катится в ад».