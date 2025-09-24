В Кремле объяснили, куда перенаправили российские энергоресурсы

Россия успешно перенаправляет потоки своих энергоресурсов на другие рынки. Об этом в эфире радио РБК заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что Россия достаточно успешно перенаправляет потоки своих энергоресурсов в другие направления, на другие рынки», — заявил он.

По словам Пескова, российская сторона при этом отдает предпочтение Востоку, потому что европейские рынки перестают быть премиальными.

Представитель Кремля в ходе интервью отметил, что решения по пошлинам, которые принимаются в США, аукнутся мировой экономике через несколько лет. По его словам, в этом случае срабатывает отложенный эффект.

23 сентября президент США Дональд Трамп, выступая на заседании Генассамблеи ООН, пригрозил России «серьезными пошлинами» в случае, если она не согласится на завершение украинского конфликта.

Ранее в Кремле рассказали о перестройке российской экономики под нужды СВО.