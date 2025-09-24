На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле объяснили, куда перенаправили российские энергоресурсы

Песков: Россия успешно перенаправляет потоки энергоресурсов на другие рынки
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия успешно перенаправляет потоки своих энергоресурсов на другие рынки. Об этом в эфире радио РБК заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что Россия достаточно успешно перенаправляет потоки своих энергоресурсов в другие направления, на другие рынки», — заявил он.

По словам Пескова, российская сторона при этом отдает предпочтение Востоку, потому что европейские рынки перестают быть премиальными.

Представитель Кремля в ходе интервью отметил, что решения по пошлинам, которые принимаются в США, аукнутся мировой экономике через несколько лет. По его словам, в этом случае срабатывает отложенный эффект.

23 сентября президент США Дональд Трамп, выступая на заседании Генассамблеи ООН, пригрозил России «серьезными пошлинами» в случае, если она не согласится на завершение украинского конфликта.

Ранее в Кремле рассказали о перестройке российской экономики под нужды СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами