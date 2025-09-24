На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Китая заявили, что все стороны конфликта на Украине знают их позицию

Анна Раткогло/РИА Новости

Китай с начала украинского кризиса придерживается беспристрастной и справедливой позиции, настаивая на прекращении огня и всячески содействуя мирным переговорам. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает РИА Новости.

По его словам, все заинтересованные стороны прекрасно понимают позицию Китая по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга для прессы на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, что не видит заинтересованности со стороны Китая закончить украинский конфликт в ближайшее время.

23 сентября украинский лидер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. В ходе встречи с Зеленским глава Белого дома заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще долго, и отметил большую военную мощь России.

Ранее Зеленский упрекнул Китай в том, что тот не отправляет своих представителей в Киев.

