Зеленский упрекнул Китай в том, что тот не отправляет своих представителей в Киев

Зеленский допустил, что Китай не заинтересован в прекращении ударов по Киеву
Gleb Garanich/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский упрекнул Китай в том, что тот не отправляет своих представителей в Киев. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Похоже, Китай не заинтересован в том, чтобы остановить, если не всю войну, то хотя бы удары», — заявил президент Украины, допуская, что российские войска не стали бы наносить удары по Киеву во время присутствия там представителей КНР.

Незадолго до этого Зеленский сказал, что спецпредставитель президента США Кит Келлог защищает небо республики «не хуже, чем Patriot», имея в виду отсутствие ударов по Киеву во время его визита.

11 сентября украинский лидер заявил, что современная западная система противовоздушной обороны, в том числе непосредственные действия авиации НАТО в воздушном пространстве над Украиной, не смогут обеспечить ее эффективной защиты.

Ранее в Кремле прокомментировали «инцидент с дронами» в Польше.

