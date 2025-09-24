Эксперт раскрыл мотивы Трампа, развернувшего военную группировку в Карибском море

Решение президента США Дональда Трампа развернуть военную группировку в Карибском море официально объяснили планами борьбы с наркокартелями. Однако вместе с тем американский лидер послал сигнал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, заявил 360.ru политолог Владимир Киреев.

Борьба с наркокартелями для США – это жизненно важная задача, которая особенно актуальна для южных регионов на границе с Мексикой, включая Калифорнию и Флориду, отметил специалист. В то же время Вашингтон на протяжении многих лет стремился контролировать Латинскую Америку и не допустить власть левых режимов. Что касается новых силах в водах Карибского моря, то для полноценного противостояния их недостаточно, поэтому они выступают не более, чем посланием для Мадуро, убежден эксперт.

«Смысл в том, чтобы Мадуро пошел навстречу оппозиции и США. Тогда оппозиция могла бы активизировать ситуацию и способствовать уходу президента Венесуэлы от власти», ― пояснил политолог.

Что касается ответной реакции, то со стороны властей Венесуэлы последовала двойная реакция, в том числе мобилизация армии у границ и заявление Трампу о готовности договариваться по поводу борьбы с наркокартелями, отметил Киреев. Комментируя вероятность военной эскалации сторон, он отметил, что это присутствие военных сил США в прибрежных водах для этого недостаточно. Однако такие обмены сигналами могут, напротив, привести к успешному диалогу двух лидеров, которые найдут общие цели и интересы для сотрудничества, считает политолог.

С тем, что Вашингтон вряд ли решится на агрессию в отношении Венесуэлы, согласился историк, политолог Владимир Ружанский. Хотя в то же время с точки зрения ресурсов эта страна всегда была для Штатов «лакомым кусочком», поэтому попытки Трампа подчинить себе Каракас продолжатся, отметил он.

«Скорее всего, Штаты будут наращивать свое давление на Венесуэлу ― постепенно. Для этого у США есть все ― от флота до пятой колонны внутри Боливарианской республики», ― считает Ружанский.

По его мнению, начать США могут с отстрела рыбацких лодок, ссылаясь на борьбу с наркотрафиком, а продолжить – ударами по военной базам с целью ослабления армии.

Напомним, 5 сентября агентство Reuters писало, что США отправят десять истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря. 6 сентября CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп изучает возможность нанесения ударов по наркокартелям в Венесуэле. По информации телеканала, за последние недели Пентагон перебросил в Карибский бассейн «значительные военные силы».

Ранее эксперты раскрыли цель наращивания сил США на Карибах.