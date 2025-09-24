Песков рассказал, ответила ли Украина на предложение РФ создать рабочие группы

Песков: Киев не ответил на предложение Москвы о создании трех рабочих групп

Украина до сих пор не ответила на предложение России о создании рабочих групп для урегулирования конфликта. Об этом в ходе интервью для радио РБК рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Воз и ныне там. Киевская сторона, украинская сторона, абсолютно на это не ответила», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что данное предложение «повисло в воздухе».

23 июля во дворце Чираган в турецком городе Стамбуле состоялся третий этап прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева. В рамках встречи российская сторона выступила с инициативой о создании трех рабочих групп, которые могли бы обсуждать спорные вопросы по урегулированию конфликта в онлайн-формате. Представители Украины пообещали обдумать данное предложение.

20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина так и не предоставила ответ на предложение о создании рабочих групп по военным, гуманитарным и политическим вопросам. По словам главы внешнеполитического ведомства, эти рабочие группы позволили бы более конкретно рассматривать пункты повестки дня.

Ранее в Государственной думе России назвали главное препятствие для продолжения переговоров с Украиной.