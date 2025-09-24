«Кто кого одурачил»: в Госдуме оценили антироссийскую риторику Трампа после встречи с Зеленским

Депутат Слуцкий заявил, что Трамп уже несколько раз менял позицию по Украине

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о бесцельности СВО и слабой военной мощи РФ, антироссийскую резолюцию Украины и ЕС на Генассамблее ООН не приняли, поэтому «кто кого одурачил» — неочевидно. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Трамп в своем стиле после встречи с Зеленским сделал ряд противоречивых заявлений про отсутствие экономического развития России и якобы бесцельность СВО, призвав Украину действовать. Крайне опасное заблуждение. Один из предшественников Трампа уже «рвал экономику России в клочья» путем американских санкций и вынуждая к их введению европейцев. Итог печален: стагнация еврозоны и кризис западноцентричной модели в целом. Зеленский, конечно, доволен — мол, Трамп верит ему теперь больше и до американского президента удалось донести украинско-европейское видение ситуации (в искаженном преломлении к действительности). Но здесь большой вопрос: кто кого здесь одурачил. Антироссийскую резолюцию Украины и ЕС на Генассамблее США не подержали, о продолжении американской поддержки Киева речи также не шло. Президент США, по сути, вновь переложил ответственность за конфликт на украинский режим и его евроспонсоров», — сказал он.

Депутат напомнил, что Трамп уже несколько раз менял мнение по украинскому вопросу, а для полноты картины нужно дождаться выступления на Генассамблее российской делегации.

«Для полноты оценки стоит дождаться итогов встреч Сергея Лаврова на полях Генассамблеи с Марком Рубио, а также выступления главы российской делегации. Трамп относительно украинского конфликта до сих пор испытывал «завышенные ожидания». А свою риторику он менял не раз и не два на совершенно противоположные оценки», — добавил он.

23 сентября в своей соцсети Truth Social Трамп после встречи с Зеленским назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром». Он отметил, что если бы Россия была настоящей военной державой, она бы одержала победу «за неделю».

Ранее Зеленский заявил, что Трамп больше не поддерживает идею обмена территориями.