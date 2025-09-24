На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский: Трамп теперь против идеи обмена землями между Россией и Украиной

Зеленский заявил, что Трамп больше не поддерживает идею обмена территориями
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Президент США Дональд Трамп теперь понял, что стороны в рамках украинского конфликта не могут «просто обменяться территориями». Об этом Fox News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», — отметил он.

Зеленский также назвал Трампа лидером, от которого многое зависит в рамках решения по Украине.

Кроме того, украинский лидер в том же интервью говорил о том, что Трамп может изменить позицию председателя КНР Си Цзиньпина по Украине.

При этом, как сообщалось 23 сентября, Зеленский заявил в ходе брифинга для прессы, что не видит желания со стороны Китая закончить украинский конфликт.

В тот же день украинский лидер провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. По словам представителя Белого дома, они продолжались около часа. В ходе встречи с Зеленским президент США заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще долго и отметил большую военную мощь России.

Ранее СМИ сообщили о беспокойстве Запада из-за действий Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами