Зеленский: Трамп теперь против идеи обмена землями между Россией и Украиной

Зеленский заявил, что Трамп больше не поддерживает идею обмена территориями

Президент США Дональд Трамп теперь понял, что стороны в рамках украинского конфликта не могут «просто обменяться территориями». Об этом Fox News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», — отметил он.

Зеленский также назвал Трампа лидером, от которого многое зависит в рамках решения по Украине.

Кроме того, украинский лидер в том же интервью говорил о том, что Трамп может изменить позицию председателя КНР Си Цзиньпина по Украине.

При этом, как сообщалось 23 сентября, Зеленский заявил в ходе брифинга для прессы, что не видит желания со стороны Китая закончить украинский конфликт.

В тот же день украинский лидер провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. По словам представителя Белого дома, они продолжались около часа. В ходе встречи с Зеленским президент США заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще долго и отметил большую военную мощь России.

Ранее СМИ сообщили о беспокойстве Запада из-за действий Зеленского.