Песков заявил, что Россия остается неотъемлемой частью европейской безопасности

Песков назвал несостоятельными разговоры о европейской безопасности без России
Сергей Гунеев/РИА Новости

Все разговоры о европейской безопасности без России являются несостоятельными. Об этом в ходе интервью для радио РБК заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что Россия остается неотъемлемой частью европейской безопасности.

22 сентября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский принял участие в заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Во время встречи он сообщил о готовности Москвы к «серьезному разговору» о европейской безопасности и о том, как сделать континент процветающим местом.

За день до этого президент Финляндии Александр Стубб в ходе интервью для газеты The Guardian выразил уверенность, что обсуждаемые «коалицией желающих» гарантии безопасности для Украины вынудят европейские страны «воевать с Россией». В то же время глава государства подчеркнул, что гарантии безопасности для Киева фактически являются сдерживающим фактором, который «должен быть убедительным, а для этого он должен быть сильным».

Ранее в Европейском парламенте раскрыли одну из гарантий безопасности для Украины.

