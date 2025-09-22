Полянский заявил, что Россия готова к диалогу о европейской безопасности

Полянский на СБ ООН: РФ готова к серьезному диалогу с Европой по безопасности

Россия готова к «серьезному разговору» о безопасности Европы. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

«Захотите серьезного разговора о европейской безопасности, о судьбах нашего общего континента, о том, как сделать его процветающим и безопасным для всех? Мы к этому готовы. И вы знаете, как нас найти», – сказал дипломат.

Во вторник, 23 сентября, состоится 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на полях которой готовится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем намерении встретиться с президентом США Дональдом Трампом в рамках ГА ООН. Чего ждать от предстоящих встреч и какая тема станет главной для Генассамблеи в этом году — в материале «Газеты.Ru».

