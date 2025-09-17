Глава Европарламента назвала одну из гарантий безопасности Украины

Глава ЕП Метсола: вступление Украины в ЕС — само по себе гарантия безопасности

Глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что вступление Украины в Евросоюз само по себе является гарантией безопасности республике. Ее выступление в Верховной раде транслировалось на YouTube.

Она заверила, что Европарламент полностью поддерживает Киев на этом пути.

«Присоединение к Европейскому Союзу - это само по себе является гарантией безопасности, и мы движемся вместе на этом пути. Европа должна соответствовать прогрессу, который вы уже достигли», — заявила Метсола.

17 сентября 2025 года глава Европарламента Метсола прибыла с визитом в Киев. Глава ЕП уже несколько лет активно выступает за вступление Украины в Евросоюз.

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года приняли решение начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии последние месяцы активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

Ранее Зеленский анонсировал гарантии безопасности для Украины.