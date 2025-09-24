На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова подтвердила встречу Лаврова и Рубио в ООН

Захарова подтвердила встречу Лаврова и Рубио в среду на полях 80-й сессии ГА ООН
Алексей Филиппов/РИА Новости/MANDEL NGAN/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила ТАСС встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио в среду, 24 сентября, на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Подтверждаем», — ответила Захарова на соответствующий вопрос.

22 сентября представитель МИД сообщила, что российская сторона прорабатывает десятки встреч Сергея Лаврова в ходе Генассамблеи, в том числе с государственным секретарем США.

Также представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик рассказал, что переговоры главы всемирной организации с министром иностранных дел России состоятся в Нью-Йорке в четверг, 25 сентября. Он уточнил, что разговор, вероятно, состоится поздно вечером.

Ранее президент Узбекистана заявил о необходимости изменений Совбеза ООН.

