Захарова подтвердила встречу Лаврова и Рубио в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила ТАСС встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио в среду, 24 сентября, на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Подтверждаем», — ответила Захарова на соответствующий вопрос.
22 сентября представитель МИД сообщила, что российская сторона прорабатывает десятки встреч Сергея Лаврова в ходе Генассамблеи, в том числе с государственным секретарем США.
Также представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик рассказал, что переговоры главы всемирной организации с министром иностранных дел России состоятся в Нью-Йорке в четверг, 25 сентября. Он уточнил, что разговор, вероятно, состоится поздно вечером.
Ранее президент Узбекистана заявил о необходимости изменений Совбеза ООН.