Рубио оценил решение Трампа не вводить антироссийские санкции

Американский лидер Дональд Трамп сохраняет приверженность миру на Украине, и он проявил выдающееся терпение. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, передает ТАСС.

«Президент — очень терпеливый человек. Он очень привержен миру, но его терпение не безгранично», — заявил он.

Рубио считает, что глава Белого дома проявил выдающееся терпение, не вводя дополнительных санкций в надежде на прорыв в урегулировании украинского конфликта.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. По словам представителя Белого дома, они продолжались около часа. В ходе встречи президент США заявил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще долго и отметил большую военную мощь России.

До этого Зеленский отверг корейскую модель прекращения российско-украинского конфликта. Он допустил, что мирного договора может не быть, но Киев при этом намерен добиться предоставления гарантий безопасности. Однако, по мнению экс-президента Украины Виктора Ющенко, ВСУ необходимо идти дальше — на Москву.

Тем временем в Совфеде сообщили, что единственный вариант для Украины — «капитулировать перед Россией и принять ее условия». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп прокомментировал ситуацию с поставками оружия НАТО для Украины.