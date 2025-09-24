На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский в ООН предложил «усилить лыжи» Украины

Зеленский в ООН перепутал слова и предложил усилить лыжи Украины
true
true
true
close
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Украинский лидер Владимир Зеленский на конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совбеза ООН, выступая на английском языке, перепутал слова и предложил «усилить лыжи» Украины вместо ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Зеленский сказал skis («лыжи») вместо skies («небо»), говоря о противовоздушной обороне.

«Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать… российские ракеты и дроны, это заставит Россию остановить воздушные удары», — заявил президент Украины.

Позже он заметил свою ошибку и исправил оговорку.

23 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем призвал всемирную организацию активизировать меры по содействию завершению украинского конфликта.

В этот же день Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. По словам представителя Белого дома, они продолжались около часа. В ходе встречи президент США заявил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще долго и отметил большую военную мощь России.

Ранее первая леди США отказалась встречаться с женой Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами