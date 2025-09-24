Зеленский в ООН предложил «усилить лыжи» Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский на конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совбеза ООН, выступая на английском языке, перепутал слова и предложил «усилить лыжи» Украины вместо ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Зеленский сказал skis («лыжи») вместо skies («небо»), говоря о противовоздушной обороне.

«Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать… российские ракеты и дроны, это заставит Россию остановить воздушные удары», — заявил президент Украины.

Позже он заметил свою ошибку и исправил оговорку.

23 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем призвал всемирную организацию активизировать меры по содействию завершению украинского конфликта.

В этот же день Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. По словам представителя Белого дома, они продолжались около часа. В ходе встречи президент США заявил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще долго и отметил большую военную мощь России.

Ранее первая леди США отказалась встречаться с женой Зеленского.